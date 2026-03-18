تفصيلا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات من مجموعة "الغرب" التابعة لها، تمكنت من فرض سيطرتها الكاملة على بلدة ألكساندروفكا في دونيتسك، بعد عمليات استباقية مكثفة.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "بلغت خسائر العدو، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة الغرب، ما يصل إلى 180 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز هامفي، و25 سيارة، ومدفعي ميدان، ومستودع ذخيرة".

وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أعلن في وقت سابق أن القوات الروسية سيطرت على 12 بلدة خلال أسبوعين من شهر مارس الجاري.

وأشاد غيراسيموف، خلال تفقده سير العمليات القتالية التي نفذتها تشكيلات ووحدات مجموعة قوات "الجنوب"، يوم الاثنين، بنجاحات المجموعة في التقدم بعملية السيطرة دونيتسك، وحدد أهداف هذه المجموعة للعمليات المستقبلية.

وصرح غيراسيموف، أن مجموعة "الجنوب"، تتقدم وتحاول القوات الأوكرانية منع أي اختراق على محور سلافيانسك-كراماتورسك-كونستانتينوفسكي المحصن.

وأضاف: "على الجناح الأيمن، تتقدم وحدات من الجيش الروسي الثالث بنشاط على جبهة واسعة باتجاه سلافيانسك، وتحرك خط المواجهة للعمليات القتالية أكثر من 12 كيلومترًا غرب سيفيرسك".

وتابع غيراسيموف: "أكثر من 60% من كونستانتينوفكا تحت سيطرة القوات الروسية، وتدور معارك شوارع في الجزء الشمالي الشرقي من البلدة. يتطور الهجوم الروسي في بلدة إيلينوفكا، إحدى ضواحي كونستانتينوفكا".