في المباراة، سجل يوجينيو سواريز هدف الفوز في الشوط التاسع، ليحسم انتصار فنزويلا على المنتخب الأميركي المرصع بالنجوم، والذي كان يوصف بأنه "فريق الأحلام" في لعبة البيسبول.

وقال سواريز، بطل فنزويلا: "ماذا عساي أن أقول، إنه لأمر مذهل". لم يكن أحد يؤمن بفنزويلا، لكننا اليوم نفوز بالبطولة. هذا احتفال لجميع أبناء الشعب الفنزويلي.

وحسم سواريز المباراة النهائية بهدفين، بعد أن انطلقت في أجواء صاخبة في ملعب لون ديبوت بارك بميامي، حيث أطلق حشد كبير من مشجعي فنزويلا، ضمن جمهورٍ غفير بلغ أكثرمن 36 ألف متفرج، صيحات الاستهجان ضد المنتخب الأميركي خلال مراسم تقديم اللاعبين قبل المباراة.

ترامب يزيد التوتر

زاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي ألقت حكومته القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية عسكرية في يناير الماضي، من حدة التوتر بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، هنأ فيه فنزويلا على بلوغها المباراة النهائية، ملمحا في الوقت نفسه إلى إمكانية انضمامها إلى الولايات المتحدة لتصبح "الولاية رقم 51".

وعاد ترامب إلى هذا الموضوع بعد لحظات من هزيمة الثلاثاء، معلنا في منشور على منصته "تروث سوشيال": "الاستقلال!!! الرئيس دونالد ترامب" STATEHOOD!!! President DJT.

وفي الوقت نفسه، أعلنت ديلسي رودريغيز، الرئيسة المؤقتة لفنزويلا - التي خلفت مادورو - يوم الأربعاء "يوما وطنيا للاحتفال".

وكتبت رودريغيز على منصة إكس: "هذا الانتصار هو انتصار الشغف والموهبة والوحدة التي تعرفنا كفنزويليين".

وأضافت "إنجاز سيبقى محفورا في قلوبنا إلى الأبد. تحيا فنزويلا!"