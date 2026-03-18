وكتب ترامب في منشوره كلمة "STATEHOOD"، أو "قيام الدولة"، من دون أي توضيح إضافي.

وجاء المنشور بشكل غير معتاد، إذ يفضل ترامب نشر تعليقات مطولة تتضمن تفاصيل مواقفه، مما دفع متابعين ومراقبين إلى التساؤل عن دلالات الرسالة.

ورجح مراقبون أن تحمل الكلمة إشارات سياسية متعددة، سواء في سياق قضايا داخلية أو ملفات خارجية، خاصة ما يتعلق بإمكانية تحويل منطقة ما إلى ولاية أميركية.

ويأتي منشور الرئيس الأميركي بعد تصريح لمح فيه إلى رغبته في الاستيلاء على كوبا.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من البيت الأبيض يوضح المقصود من منشور ترامب.