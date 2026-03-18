وكتب ميغيل دياز كانيل في بيان على إكس "في مواجهة أسوأ السيناريوهات، تملك كوبا ضمانة واحدة: أي معتدٍ خارجي سيواجه مقاومة منيعة".

وكان ترامب هدد، الثلاثاء، باتخاذ إجراءات وشيكة ضد الحكومة الكوبية، في وقت تسهم فيه تحركاته تجاه الجزيرة في تعميق أزمتها المتفاقمة.

وجاءت تصريحات ترامب غداة فرضه عقوبات على فنزويلا، بما في ذلك وقف صادرات النفط الحيوية إلى كوبا، وهو ما ساهم في انقطاع الكهرباء على مستوى البلاد مؤخرا.

وقال ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو إن الإدارة الأميركية ترى في كوبا الدولة التالية التي يمكن للولايات المتحدة توسيع نفوذها فيها.

وأضاف ترامب: "كوبا الآن في وضع سيئ للغاية"، مضيفا: "وسنقوم بشيء ما حيال كوبا قريبا جدا".

وحتى وقت قريب، كان يُنظر إلى تصريحات ترامب بشأن التغيير في كوبا على أنها لافتة، لكنها تأتي بعد عملية عسكرية أميركية أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نذاك نيكولاس مادورو، إضافة إلى الضربات العسكرية الأميركية ضد إيران.

وبحسب مسؤول أميركي ومصدر مطلع على المحادثات بين واشنطن وهافانا، فإن إدارة ترامب تسعى إلى تنحي الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة التفاوض مع الحكومة الكوبية.

عودة الكهرباء إلى كوبا

من ناحية ثانية، قال مسؤولون في قطاع الطاقة إن كوبا أعادت توصيل شبكتها الكهربائية أمس الثلاثاء وأعادت تشغيل أكبر محطة لتوليد الطاقة تعمل بالوقود، مما وضع حدا لانقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد الذي استمر لأكثر من 29 ساعة في ظل حصار أميركي يهدف إلى قطع إمدادات الوقود عن الجزيرة.

وبعد أن غرق سكان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين نسمة في الظلام خلال الليل، عادت شبكة الكهرباء الوطنية في كوبا للعمل بشكل كامل بحلول الساعة 6:11 مساء بالتوقيت المحلي (2211 بتوقيت غرينتش).

ومع ذلك، قال المسؤولون إن نقص الكهرباء قد يستمر بسبب عدم توليد ما يكفي من الكهرباء.

ولم تحدد كوبا بعد سبب انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء البلاد يوم الاثنين، وهو أول انهيار من هذا النوع منذ أن قطعت الولايات المتحدة إمدادات النفط الفنزويلي عنها وهددت بفرض رسوم جمركية على الدول التي تشحن الوقود إلى كوبا.