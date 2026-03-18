وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 85 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وأوضحت أن الدفاعات الجوية أسقطت "42 طائرة مسيرة فوق إقليم كراسنودار، و13 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، و6 طائرات مسيرة فوق بحر آزوف، و5 طائرات مسيرة فوق منطقتي بريانسك، وجمهورية القرم".

وأضافت أنه تم كذلك إسقاط وتدمير "4 طائرات مسيرة فوق جمهورية أديغيا، و3 طائرات مسيرة فوق منطقة لينينغراد، وطائرتين مسيرتين فوق منطقتي فورونيج وأستراخان، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من كالوغا وسمولينسك وإقليم ستافروبول".