ونشرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء الخبر على منصة إكس، وقالت فيه "تم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق كوروش كيفاني، وهو جاسوس يعمل لصالح النظام الصهيوني".

وأضافت الوكالة أن الرجل "قام بتزويد ضباط الموساد بصور ومعلومات عن المواقع الحساسة في البلاد، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية ومصادقة المحكمة العليا في البلاد".