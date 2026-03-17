وأوضح المسؤولان أن الحاملة، وهي الأحدث في الأسطول الأميركي والأكبر في العالم، تتمركز حاليا في البحر الأحمر، ومن المتوقع أن تتجه إلى قاعدة سودا باي في جزيرة كريت اليونانية لإجراء إصلاحات.

وفي السياق، أفاد موقع "يو إس إن آي نيوز" المتخصص في الشؤون البحرية الأميركية أن الحاملة تستعد لمغادرة البحر الأحمر لإجراء إصلاحات تستمر لأكثر من أسبوع، عقب الحريق الذي اندلع في 12 مارس داخل مرفق الغسيل الخلفي.

وأشار الموقع إلى أن الحريق استدعى استجابة واسعة لفرق السيطرة على الأضرار، ما أدى إلى تعطيل العمليات ونقل عدد من البحارة من أماكن إقامتهم، فيما تم إجلاء أحد البحارة طبيا بعد إصابته، وعلاج اثنين آخرين من جروح، إضافة إلى علاج أكثر من 200 بحار من استنشاق الدخان قبل عودتهم إلى الخدمة.

كما امتد تأثير الحريق إلى أماكن النوم، حيث فقدت الحاملة أكثر من 100 سرير، ما دفع البحرية إلى نقل نحو 1000 مرتبة من حاملة أخرى، إضافة إلى توزيع ملابس على الطاقم بسبب تعطل خدمات الغسيل.

وفي المقابل، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحريق استغرق نحو 30 ساعة لإخماده، فيما أوضح مصدر لموقع يو إس إن آي نيوز" أن جهود السيطرة استمرت لأكثر من يوم لضمان عدم امتداد النيران، وليس أن الحريق استمر طوال هذه المدة.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن الحريق لم يؤثر على منظومة الدفع، وأن الحاملة تواصل تنفيذ مهامها في البحر الأحمر دعما لعملياتها.