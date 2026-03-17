وجاء في بيان أمانة المجلس أن لاريجاني "لحق بربه شهيدا" بعد مسيرة وصفها بـ"النضال من أجل تقدم إيران والثورة الإسلامية"، مشيرا إلى مقتله برفقة نجله مرتضى ومعاون الأمن في الأمانة العامة علي رضا بيات وعدد من المرافقين.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إيرانية أيضا بمقتل قائد قوات "الباسيج" غلام رضا سليماني، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف القياديين في غارات على طهران.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه "تم القضاء على لاريجاني"، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن العملية جاءت بعد معلومات استخباراتية عن وجوده في شقة سرية بالعاصمة، حيث تم استهدافه بعد رصد تحركاته.

كما أشارت تقارير إسرائيلية إلى استهداف قيادات في حركة الجهاد الإسلامي بمدينة قم.