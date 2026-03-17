وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 مقابل 48 صوتا لصالح بدء النقاش، فيما كانت السناتورة ليزا موركوفسكي من ألاسكا العضو الجمهوري الوحيد الذي صوت ضد طرح مشروع القانون.

ومن المتوقع أن يستمر النقاش لأسابيع، في وقت يسعى فيه زعيم الأغلبية في المجلس جون ثون إلى التعامل مع إصرار ترامب على تمرير القانون، مقابل معارضة موحدة من الحزب الديمقراطي.

ويقترح مشروع القانون إلزام الناخبين بإثبات جنسيتهم قبل التسجيل للتصويت، إضافة إلى ضرورة تقديم بطاقات هوية في مراكز الاقتراع، ضمن إجراءات تهدف إلى تشديد ضوابط العملية الانتخابية.