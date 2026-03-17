فرنسا تبحث عن "بعثة أوروبية"

تسعى باريس إلى بلورة خيار "أوروبي خالص" لمراقبة المضيق، بعيدا عن القيادة المباشرة لواشنطن، في محاولة للحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع طهران ومنع تحول التحالف إلى جبهة حرب مفتوحة.

ألمانيا: لا دور لأعضاء الناتو

ألمانيا شددت على أن الحرب مع إيران ليست حربها، وأن أعضاء الناتو ليس عليهم تقاسم أعباء المواجهة المباشرة مع طهران في المضيق الحيوي.

اليونان تؤكد عدم مشاركتها

اليونان جاءت موقفها حازما، مؤكدة أنها لن تشارك في أي عمليات عسكرية في مضيق هرمز.

بريطانيا تتراجع عن الانخراط

لندن تبدو في موقف صعب، كونها الحليف الأقرب تاريخيا لواشنطن، لكنها مرتبطة بمصالح أوروبية معقدة. ورغم عدم إعلان الحكومة رسميا رفضها، كشفت مصادر إعلامية أن رئيس الوزراء كير ستارمر رفض الانخراط في مهمة هرمز.

أستراليا واليابان: لا خطط عسكرية

أعلنت أستراليا أنها لن ترسل أي سفن حربية للمساعدة في إعادة فتح المضيق، بينما أكدت اليابان عدم وجود خطط حالية لإرسال سفن، مشيرة إلى الصعوبات القانونية والتقنية لأي عملية أمنية بحرية.

كوريا الجنوبية تدرس موقفها

كوريا الجنوبية لم تحسم قرارها النهائي بعد بشأن الانخراط في التحالف، مؤكدة أن الأمر يحتاج إلى مراجعة دقيقة قبل أي التزام.

تحفظات الحلفاء

معظم شركاء واشنطن رفضوا الاستجابة الفورية لطلب ترامب، وأكثر ما يقلق المتحفظين هو أن الانضمام إلى التحالف قد يتحول إلى "شيك على بياض" للدخول في مغامرة عسكرية غير محسومة العواقب.