وقال زيلينسكي، في كلمة أمام البرلمان البريطاني: "هؤلاء خبراء عسكريون، خبراء يعرفون كيف يقدمون المساعدة، وكيف يدافعون ضد طائرات شاهد المسيّرة (الإيرانية الصنع)".

وأضاف: "فرقنا موجودة بالفعل في الإمارات وقطر والسعودية، وهي في طريقها إلى الكويت".

وكان الرئيس الأوكراني كشف لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية، أن روسيا تزود إيران بطائرات "شاهد" المسيرة لاستخدامها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتم ‌ربط مسيرات "شاهد" ‌بهجمات أخرى على دول في المنطقة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وطوّرت أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا خبرة واسعة في التصدي للطائرات المسيّرة الإيرانية من طراز "شاهد"، التي استخدمتها موسكو بكثافة منذ أواخر عام 2022 لاستهداف البنية التحتية الأوكرانية، خصوصا منشآت الطاقة.

وعلى الرغم من أن إيران ⁠هي التي زودت هذه الطائرات في البداية، إلا أن روسيا تصنع الآن طائرات "شاهد" الخاصة بها.