وذكر ترامب، خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ليست ‌مستعدة ‌بعد ⁠للانسحاب من ⁠العملية ‌العسكرية ⁠في إيران، ⁠لكنها "ستنسحب ​في ⁠المستقبل ​القريب ​جدا".

وأضاف: "قضينا على البحرية وسلاح الجو الإيرانيين بالكامل إضافة إلى قادتهم.. أعتقد أن كل شيء قد ضُرب في إيران".

وتابع: "لو لم أنهِ الاتفاق الذي وقعه أوباما مع إيران لكنا على شفا حرب نووية.. ونسعى الآن لأن يكون على رأس إيران أشخاص أفضل".

وبشأن مضيق هرمز، ذكر الرئيس الأميركي أن "دول الناتو ارتكبت خطأ غبيا.. الناتو خيب أملي ولا أحتاج لموافقة الكونغرس للخروج من الحلف".

وأبرز: "إذا كانوا يقولون إنهم لن يساعدوا فذلك أمر غير جيد للشراكة بيننا. ونحن لسنا بحاجة إلى أي مساعدة في مرافقة السفن عبر مضيق هرمز".

وأردف قائلا: "كنت أظن أن أوروبا ستعلن استعدادها لإرسال كاسحات ألغام".

كما أشار ترامب إلى أنه يشعر "بخيبة أمل تجاه رئيس الوزراء البريطاني"، مضيفا "أنا محبط من ستارمر.. لقد ارتكب خطأ بالغا بعدم دعم الولايات المتحدة" في حرب إيران.

وأوضح: "العلاقة مع بريطانيا كانت دائما في أفضل حالاتها قبل ستارمر.. إنني أختلف معه بشأن الهجرة والطاقة".