وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "علي لاريجاني كان من بين الأهداف التي استهدفها الجيش الإسرائيلي ليلة أمس في إيران".

وأضافت: "لا تزال نتائج الهجوم على الاريجاني قيد التحقيق، وهو ثاني أرفع شخصية في النظام الإيراني بعد مجتبى خامنئي في الأيام الأخيرة".

كما ذكرت مصادر أخرى أن الجيش يتحقق مما إذا كان قد قتل لاريجاني، ولم يصدر أي تعليق من إيران.

كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن "مسؤولين كبار في الباسيج تم استهدافهم ليلة أمس، من بينهم قائد الباسيج، غلام رضا سليماني".