وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد قالت إن "علي لاريجاني كان من بين الأهداف التي استهدفها الجيش الإسرائيلي ليلة أمس في إيران".

وأضافت: "لا تزال نتائج الهجوم على الاريجاني قيد التحقيق، وهو ثاني أرفع شخصية في النظام الإيراني بعد مجتبى خامنئي في الأيام الأخيرة".

وكان لاريجاني من بين المسؤولين الذين رصدت الولايات المتحدة، قبل أيام، مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إليهم.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل قائد الباسيج الإيراني غلام رضا سليماني.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان: "في ضربة دقيقة في طهران: الجيش الإسرائيلي يقضي على قائد وحدة الباسيج".