وأضاف: "خلال الغارات في طهران، أُلقيت عشرات الذخائر على مراكز قيادة تابعة لأجهزة الأمن الإيرانية، بما في ذلك وزارة الاستخبارات وقوات الباسيج. كما استُهدفت مواقع تُستخدم لتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي".

وتابع: "أما في شيراز، فقد استُهدف مركز قيادة قوات الأمن الداخلي وموقع لإطلاق الصواريخ الباليستية، وفي تبريز، تم تفكيك أنظمة دفاع جوي إضافية تابعة للنظام الإيراني، مما عزز التفوق الجوي في المنطقة وعزز حماية دولة إسرائيل".

وأكمل: "تُعدّ الضربات المكتملة جزءاً من جهد مستمر يركز على تعميق الضرر الذي يلحق بالأنظمة الأساسية للنظام الإرهابي الإيراني وإضعاف قدرته على تهديد دولة إسرائيل".