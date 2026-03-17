فمع دخول التوتر أسبوعه الثالث، تبرز أسئلة وجودية حول مستقبل التحالفات الغربية: هل تتحرك أوروبا ببطء أم أنها تدير الوقت في حرب لا تريد خوضها؟ وهل تمتلك واشنطن فعلياً "زر الحرب" المنفرد؟.

خطة أميركية قائمة.. لكن القرار لم يحسم

وفي هذا السياق، يشير جيفري لورد، المسؤول السابق في إدارة الرئيس الأميركي رونالد ريغان، خلال حديثه الى سكاي نيوز عربية بوضوح إلى أن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل خطة للتعامل مع مثل هذه الظروف، مؤكدا أن وجود الخطة أمر شبه مؤكد داخل المؤسسات الأميركية المعنية. غير أن القضية الأساسية، بحسب تقديره، لا تتعلق بوجود الخطة بحد ذاتها، بل بالقرار السياسي المرتبط بتنفيذها.

ويشرح لورد أن السؤال المركزي المطروح حاليا يتمثل في ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستقرر تنفيذ هذه الخطة أم لا. فبينما يعتقد بعض المسؤولين أن تنفيذها قد يكون ضروريا، يرى آخرون أن احتمال اللجوء إليها يبقى ضعيفا.

وبحسب لورد، فإن الحكومة الأميركية لم تكن تضم عددا كبيرا من الأشخاص الذين يعملون على تطوير بدائل متعددة في مثل هذه الحالات، إلا أن وجود خطة للتعامل مع هذا النوع من الأزمات يبقى أمرا مؤكداً. ومع ذلك، فإن تحديد اللحظة التي يمكن أن تفعل فيها هذه الخطة يظل مسألة غير محسومة حتى الآن.

مرحلة تقييم الضرورة قبل اتخاذ القرار

يوضح لورد خلال حديثه أن الإدارة الأميركية تمر حاليا بمرحلة تقييم لما إذا كان تنفيذ أي إجراء بات ضروريا أم لا. ويشير إلى أن هذه المرحلة تقوم أساسا على محاولة فهم ما الذي يتطلبه الموقف في الوقت الراهن.

ووفقا لهذا التقدير، فإن القرار النهائي سيعتمد على ما إذا كانت الجهات المعنية داخل الحكومة ستصل إلى قناعة بأن تنفيذ الإجراء ضروري بالفعل. فإذا لم يُنظر إليه باعتباره خطوة ضرورية، فمن المرجح ألا يتم تنفيذه.

ويضيف أن الانقسام في الآراء لا يقتصر على داخل الإدارة الأميركية فحسب، بل يمتد أيضا إلى خارجها، حيث توجد أصوات بين الحلفاء ترى أن تنفيذ مثل هذه الخطوة قد لا يكون مطلوبا في هذه المرحلة.

ولذلك، يؤكد لورد أن من الضروري انتظار ما ستسفر عنه هذه المداولات قبل معرفة الاتجاه الذي ستسلكه واشنطن.

تباين مواقف الحلفاء يزيد الغموض

من بين العوامل التي تزيد من صعوبة التنبؤ بالقرار الأميركي، يشير لورد إلى أن الحلفاء الأوروبيين لا يقفون جميعهم في موقع واحد إلى جانب القيادة الأميركية في هذه المسألة. ويقول إن عدم وجود موقف أوروبي موحد يجعل من الصعب تحديد طبيعة الخطوة المقبلة.

وبحسب تقديره، فإن غياب التوافق بين الولايات المتحدة وبعض حلفائها الأوروبيين حول كيفية التعامل مع الأزمة يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى عملية صنع القرار. ولهذا السبب، يرى أن من المبكر للغاية تحديد ما قد يحدث لاحقا، لأن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

الأسواق العالمية تحت تأثير أي خطوة محتملة

يتطرق لورد أيضا إلى الانعكاسات الاقتصادية المحتملة لأي إجراء أميركي، مؤكدا أن الأسواق الأميركية ستكون من بين الجهات التي ستتأثر مباشرة بمثل هذه القرارات.

ويشير إلى أن السوق الأميركي يتسم حاليا بحساسية مرتفعة تجاه هذا النوع من التطورات.

ويوضح أن أي ردود فعل أو إجراءات قد تنعكس بسرعة على الأسواق، وربما خلال ساعات، خصوصا في ظل الترابط الوثيق بين الاقتصاد الأميركي والاقتصادات العالمية.

ولا يقتصر هذا التأثير، بحسب تحليله، على الولايات المتحدة وحدها، بل يمتد أيضا إلى الحلفاء الأوروبيين واليابان، بل وحتى إلى الدول التي تصنف كخصوم لواشنطن. ولذلك يشدد على أن أي خطوة تتخذها الولايات المتحدة ستنعكس بشكل أو بآخر على مختلف الأطراف الدولية.

ترامب وخيار التحرك منفردا

في قراءته لطبيعة القيادة السياسية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، يشير لورد إلى أن الرئيس يتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية في التفكير واتخاذ القرار. ويضيف أن ترامب يفضل عادة الحصول على دعم الحلفاء، لكنه لا يعتبر هذا الدعم شرطا حتميا للتحرك.

وبحسب هذا التقدير، فإن الولايات المتحدة تمتلك من القوة ما يمكنها من التحرك بمفردها إذا لم يتوفر الدعم المطلوب من الحلفاء. ويؤكد لورد أن هذا الاحتمال يبقى قائما، ولا يمكن استبعاده.

كما يلفت إلى أن ترامب لا يخشى اتخاذ قرار بالتحرك منفردا إذا رأى أن الظروف تفرض ذلك. وفي الوقت نفسه، فإنه قد يسعى إلى إقناع بعض الحلفاء بالانضمام إلى موقفه إذا كان ذلك ممكنا، لكن غياب هذا الدعم لن يمنعه بالضرورة من اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.

شبكة علاقات الحلفاء في حسابات واشنطن

في ختام تحليله، يشير لورد إلى أن ترامب يحتفظ بعلاقات قريبة مع عدد من الحلفاء العرب، في المنطقة. ويضيف أن هذه العلاقات تعززت خلال السنوات الماضية.

أما على صعيد الحلفاء الأوروبيين، فيرى لورد أن المملكة المتحدة قد تكون من بين الدول التي يمكن التفكير فيها كشريك محتمل في مثل هذه الملفات. غير أنه يلفت إلى وجود تقارير تتحدث عن بعض الاختلافات بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

ومع ذلك، يخلص لورد إلى أن الاحتمال القائم يتمثل في أن يتخذ ترامب قراره بالتحرك منفردا إذا لم يجد دعما كافيا أو إذا واجه معارضة من بعض الأطراف، مؤكدا أن المسألة ما زالت مفتوحة على احتمالات متعددة ولم تحسم بعد.