وقال مسؤولان أميركيان لـ"سي إن إن"، إن "مسؤولين إيرانيين تواصلوا مباشرة مع مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ‌ويتكوف خلال الأيام الأخيرة في محاولة منهم لإعادة فتح قناة دبلوماسية".

وذكر موقع "أكسيوس" ⁠نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن ‌ويتكوف يعتزم تقديم إفادة لمجموعة صغيرة ‌من ‌أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ‌بشأن الحرب ‌على ⁠إيران في جلسة سرية بعد ⁠ظهر ‌اليوم الثلاثاء.

وأضاف "أكسيوس" ⁠أن السيناتور المنتمية ⁠للحزب الجمهوري جوني ⁠إرنست، رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بالتهديدات والقدرات الناشئة التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، رتبت ‌عقد الجلسة.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الإثنين، إن آخر اتصال له مع ⁠ويتكوف كان قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وكتب عراقجي على "إكس": "كان آخر اتصال لي مع السيد ويتكوف قبل قرار ‌الجهة ‌التي يعمل بها إنهاء الدبلوماسية عبر شنّ هجوم عسكري على إيران".

وكانت منصة "دروب سايت نيوز" قد ⁠أفادت سابقا بأن ويتكوف أرسل رسائل إلى عراقجي، ونقلت عن مسؤولين إيرانيين ⁠قولهم إن عراقجي كان يتجاهل رسائل ويتكوف.