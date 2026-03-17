وعندما سئل عن تعليق أدلى به مستشار ترامب ديفيد ساكس في بودكاست، تكهن فيه بأن إسرائيل قد تصعّد الحرب مع إيران وتفكر في استخدام سلاح نووي، قال الرئيس الأميركي: "إسرائيل لن تفعل ذلك. إسرائيل لن تفعل ذلك أبدا".

وبحسب تقديرات معهد أبحاث السلام، تمتلك إسرائيل نحو 90 رأسا نوويا.

وكان ترامب، قد قال الإثنين، إنه تم استهداف آلاف المواقع داخل إيران منذ بدء الحرب، مما أسهم في تقليص كبير لقدرات طهران، مشيرا إلى أن الهجمات لا تزال متواصلة في عدة اتجاهات.

وذكر ترامب، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أن "الحرب على إيران استمرت بكامل قوتها خلال الأيام القليلة الماضية".

وأوضح أن أميركا "ضربت أكثر من 7000 هدف في جميع أنحاء إيران، وكانت أهدافا تجارية وعسكرية.. حققنا 90 بالمئة من التراجع في إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية و95 بالمئة من التراجع في إطلاق الطائرات المسيرة".

وتابع: "لم يتبق إلا القليل من الصواريخ.. استهدفنا اليوم 3 مواقع لتصنيع الصواريخ والمسيرات".

وأردف قائلا: "تم إغراق أكثر من 100 سفينة إيرانية منذ بدء الحرب.. الهجمات تستمر في جميع الاتجهات".

وبشأن مضيق هرمز، قال ترامب: "دمرنا 30 من سفن زرع الألغام.. ولست متأكدا إن كانت أي ألغام قد زرعت".

وشدد على تشجيع "الدول الأخرى على الانضمام لمساعدتنا ونرغب في مساعدتهم ونرغب في إعادة المضيق إلى العمل.. بعض الدول متحمسة وبعضها لا".