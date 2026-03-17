وقالت "سنتكوم" في منشور على حسابها في "إكس": "يدعي الحرس الثوري الإيراني أنه دمّر مؤخرا عددا من الطائرات المقاتلة الأميركية المتمركزة في المنطقة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة. هذا كذب".

وأضافت: "لم تُصب أي طائرات مقاتلة أميركية بضربات إيرانية. في الواقع، تُظهر طائرات البحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية الأميركية تفوقا جويا وفعالية قتالية لا مثيل لها خلال موجات الضربات الجوية على إيران. هذه هي الحقيقة".

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أعلنت "سنتكوم" ضرب أكثر من 7000 هدف إيراني عبر 6500 طلعة قتالية، وتدمير أكثر من 100 سفينة إيرانية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قال الإثنين، إنه تم استهداف آلاف المواقع داخل إيران منذ بدء الحرب، مما أسهم في تقليص كبير لقدرات طهران، مشيرا إلى أن الهجمات لا تزال متواصلة في عدة اتجاهات.

وذكر ترامب، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: "الحرب على إيران استمرت بكامل قوتها خلال الأيام القليلة الماضية".

وأوضح: "أميركا ضربت أكثر من 7000 هدف في جميع أنحاء إيران، وكانت أهدافا تجارية وعسكرية.. حققنا 90 بالمئة من التراجع في إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية و95 بالمئة من التراجع في إطلاق الطائرات المسيرة".

وتابع: "لم يتبق إلا القليل من الصواريخ.. استهدفنا اليوم 3 مواقع لتصنيع الصواريخ والمسيرات".