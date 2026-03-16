وصرّح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قائلا: "لم أعد أريدها. لا أريدها بعد انتصارنا".

وأكد ترامب أنه طلب تأجيل ‌زيارته ‌إلى الصين المقررة من ‌31 ‌مارس⁠ إلى الثاني ⁠أبريل، ‌لمدة ⁠شهر تقريبا بسبب ⁠الحرب مع ⁠إيران، مضيفا: "لقد طلبنا تأجيلها شهرا أو نحو ذلك".

وكان ترامب وستارمر قد أجريا في الثامن من مارس مباحثات هاتفية تطرقت إلى الحرب في الشرق الأوسط، بعد انتقادات وجّهها الرئيس الأميركي إلى رئيس الوزراء البريطاني على خلفية التعاون في النزاع الحالي.

وأفادت متحدثة باسم داونينغ ستريت في بيان وقتها بأن المسؤولين تطرّقا إلى "الوضع الحالي في الشرق الأوسط والتعاون العسكري بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لا سيما من خلال استخدام قواعد سلاح الجو الملكي دعما للدفاع الجماعي عن النفس لشركائهما في المنطقة".

ورفض ستارمر بداية أي دور للندن في الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل أن يوافق لاحقا على طلب أميركي لاستخدام قاعدتين عسكريتين بريطانيتين لغرض دفاعي "محدد ومحدود".