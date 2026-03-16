وذكر ترامب، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: "الحرب على إيران استمرت بكامل قوتها خلال الأيام القليلة الماضية".

وأوضح: "أميركا ضربت أكثر من 7000 هدف في جميع أنحاء إيران، وكانت أهداف تجارية وعسكرية.. حققنا 90 في المئة من التراجع في إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية و95 في المئة من التراجع في إطلاق الطائرات المسيرة".

وتابع: "لم يتبق إلا القليل من الصواريخ.. استهدفنا اليوم 3 مواقع لتصنيع الصواريخ والمسيرات.. كما أن عدم استهدافنا لأنابيب النفط في جزيرة خرج قد لا يستمر، وبكلمة مني فقط ستختفي أنابيب النفط فيها".

وأردف قائلا: "تم إغراق أكثر من 100 سفينة إيرانية منذ بدء الحرب.. الهجمات تستمر في جميع الاتجهات".

وبشأن مضيق هرمز، أبرز الرئيس الأميركي: "دمرنا 30 من سفن زرع الألغام.. ولست متأكدا إن كانت أي ألغام قد زرعت".

وأضاف: "نشجع الدول الأخرى على الانضمام لمساعدتنا ونرغب في مساعدتهم ونرغب في إعادة المضيق إلى العمل.. بعض الدول متحمسة وبعضها لا".

وأكد ترامب: "كنت أتوقع أن تعمد إيران إلى استخدام مضيق هرمز كسلاح.. هناك دول تعتمد على مضيق هرمز، عليهم التحرك".

وأشار إلى أن ما تم القيام به في إيران "كان يجب القيام به قبل سنوات عديدة".