وقال مسؤول في وحدة الاستخبارات 9900 المتخصصة في الأقمار الاصطناعية إن الهدف من هذا الهجوم كان الحفاظ على التفوق الإسرائيلي في الفضاء، خاصة المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية، وفق ما نقلته صحيفة "جيوروزاليم بوست".

وأوضح المسؤول: "نحن نقود العديد من الجهود للحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في مجال الفضاء وإلحاق الضرر بقدرات إيران على العمل وبناء مثل هذه القوات".

وكان الموقع الذي استهدفته إسرائيل يستخدم لتطوير القمر الصناعي "شمرا 1" الذي أطلقه الحرس الثوري الإيراني إلى الفضاء في سبتمبر 2024.

وقبل استهداف الموقع، كان المسؤولون الإسرائيليون قلقين من أن التعاون الإيراني الروسي في مجال الأقمار الاصطناعية قد يعزز قدرات طهران على إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، إضافة إلى تحسين قدراتها في مراقبة الأهداف داخل إسرائيل وفي المنطقة على المدى القصير.

وفي 8 مارس الجاري، استهدف الجيش الإسرائيلي مقر إطلاق الأقمار الاصطناعية في إيران، بعد مخاوف من استخدام تقنياته في محاولات لتطوير أسلحة نووية طويلة المدى قادرة على ضرب الولايات المتحدة.

وكان الحرس الثوري الإيراني يستخدم ذلك المقر في جهوده الفضائية، بما في ذلك إطلاق قمر "خيام" عام 2022 باستخدام صاروخ روسي الصنع في قاعدة بايكونور في كازاخستان.

كما شن الجيش الإسرائيلي هجوما ثالثا ضد مقر قسم الفضاء التابع للحرس الثوري في موقع بطهران في 13 مارس.

ولم يذكر الجيش أي أقمار اصطناعية محددة تم تطويرها أو إطلاقها من الموقع، لكن قال إنه كان الموقع المركزي للأبحاث المتعلقة بتطبيقات حرب الفضاء.