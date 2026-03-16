ويظهر الفيديو حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وهي تواصل عملياتها العسكرية في المنطقة.

وعلقت القيادة الوسطى على الفيديو بالقول: "تواصل حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" عملياتها الجوية ليلا ونهارا خلال عملية الغضب الملحمي".

وأضافت: "تبحر لينكولن بالقرب من إيران، حيث تقوم هي وجناحها الجوي بتنفيذ موجات متتالية من الضربات".

وجاء نشر المقطع بعد ساعات من تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد فيها أن التقارير التي تداولتها بعض الحسابات ووسائل الإعلام عن إصابة الحاملة "مفبركة بالكامل"، مشددا على أن السفينة لم تتعرض لأي استهداف.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد زعم في وقت سابق أنه استهدف "يو إس إس أبراهام لينكولن" خلال العمليات العسكرية المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، مدعيا أنها تعرضت لأضرار كبيرة.