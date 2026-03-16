وذكر ستارمر: "علينا أن نعيد فتح مضيق هرمز.. وهذا ليس بالمهمة السهلة.. ولهذا نعمل مع الحلفاء لاستعادة حرية الملاحة في المنطقة".

وأضاف: "سنواصل العمل للتوصل إلى حل سريع للحرب.. ونحن نعمل على مدار الساعة لحماية مصالحنا وحماية شركائنا في الخليج".

وأكد: "عندما يتوقف القتال سنحتاج إلى نوع من الاتفاق التفاوضي مع إيران".

وشدد ستارمر: "سنحمي مواطنينا في المنطقة وندافع عن حلفائنا لكننا لن ننجر إلى الحرب".