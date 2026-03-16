ولدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت كالاس إنها ​تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول فكرة فتح المضيق، الذي ‌يشهد اختناقا حاليا بسبب الحرب مع إيران.

وأضافت: "أجريت محادثات مع أنطونيو غوتيريش حول إمكانية إطلاق مبادرة مماثلة ‌لتلك التي كانت ‌لدينا في البحر الأسود".

وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، وسط الحرب الأميركية-الإسرائيلية عليها، والتي دخلت الآن أسبوعها الثالث.

وهاجمت القوات الإيرانية سفنا في الممر، مما أدى إلى توقف خمس إمدادات ‌النفط العالمية في أكبر انقطاع على ‌الإطلاق.

وذكرت كالاس أن ⁠إغلاق المضيق "خطير للغاية" على إمدادات الطاقة إلى آسيا، لكنه يمثل أيضا مشكلة لإنتاج الأسمدة.

وتابعت: "وإذا كان هناك نقص في الأسمدة هذا العام، فسيكون هناك أيضا نقص في ⁠الغذاء العام المقبل". ‌ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

ومضت قائلة إن الوزراء سيناقشون ⁠أيضا إمكانية تعديل مهام البعثة البحرية الصغيرة التابعة للاتحاد الأوروبي في ⁠الشرق الأوسط (أسبيدس)، التي تركز حاليا على حماية السفن في البحر الأحمر من جماعة الحوثي ​في اليمن.

وأضافت: "من مصلحتنا الحفاظ ⁠على مضيق هرمز مفتوحا، ​ولهذا السبب نناقش أيضا ما يمكننا القيام به في هذا الشأن من الجانب الأوروبي".

وردا على سؤال حول الشكوك ​التي عبر عنها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشأن مدى فائدة مهمة (أسبيدس) في مضيق هرمز، قالت كالاس "بالطبع نحتاج أيضا إلى أن تحظى هذه الخطوة بدعم الدول الأعضاء".

وأوضحت: "إذا قالت الدول الأعضاء إننا لن نفعل ​شيئا ‌في هذا الشأن، فمن المؤكد أن ذلك قرارها، لكن يتعين علينا مناقشة كيفية المساعدة ​في الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا".