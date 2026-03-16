وقال ترامب إن الولايات المتحدة تلقت "بعض الردود الإيجابية" بعد تواصلها مع عدد من الدول للمساعدة، لكنه أشار إلى أن بعض الدول "تفضل عدم الانخراط". وحتى الآن، لم تعلن أي دولة التزامًا واضحًا بإرسال سفن حربية.

وفي الوقت نفسه، تواصل أسعار النفط ارتفاعها، بينما تستمر الضربات العسكرية على الأرض في زيادة اضطراب الأوضاع في الشرق الأوسط.

مسار الحرب

قال ترامب إن الولايات المتحدة وإسرائيل متفقتان إلى حد كبير بشأن أهدافهما العسكرية، لكنه أقر بأن أهدافهما قد لا تكون متطابقة تمامًا.

من جهتهم، قال مسؤولون في إدارته إنهم يتوقعون انتهاء الصراع مع إيران خلال أسابيع أو ربما في وقت أقرب.

وفي المقابل، قالت إسرائيل لشبكة "سي إن إن" إنها تخطط لاستهداف "آلاف" الأهداف خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، مع احتمال تنفيذ ضربات إضافية بعد ذلك.

مضيق هرمز

حاول ترامب تهدئة المخاوف من الإغلاق الفعلي للمضيق، قائلًا إن "الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودولًا أخرى" قد ترسل سفنًا حربية للمساعدة في تأمين هذا الممر البحري الحيوي.



وحذّر من أن مستقبل حلف شمال الأطلسي سيكون "سيئًا جدًا" إذا لم يقدم حلفاء الولايات المتحدة الدعم.



وحتى الآن، أعلنت أستراليا واليابان أنهما لا تخططان لإرسال أي سفن. وعندما سألت "سي إن إن" المملكة المتحدة عن موقفها، قالت إنها تبحث الخيارات المطروحة، فيما دعت الصين إلى وقف فوري للأعمال القتالية.



في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران منفتحة على إجراء محادثات مع الدول الراغبة في الوصول الآمن إلى المضيق.

تهديد السفن

لا يزال المضيق يواجه تهديدًا "حرجًا"، رغم عدم تسجيل أي حوادث خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفقًا للوكالة البحرية البريطانية.



وأضافت الوكالة أن ما لا يقل عن 20 سفينة تعرضت لهجمات في الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عُمان منذ اندلاع الحرب.

ارتفاع أسعار النفط



ارتفعت أسعار النفط، مساء الأحد، إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2022، إذ صعد خام برنت إلى نحو 106.12 دولارًا للبرميل، فيما بلغ سعر الخام الأميركي نحو 101.53 دولارًا.



ماذا يحدث على الأرض؟



واصلت إسرائيل وإيران تبادل الهجمات، الأحد.



وقالت إسرائيل إنها تستهدف قدرات إيران في مجال الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي، مؤكدة أنها ضربت أكثر من 200 هدف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



في المقابل، قالت إيران إنها أطلقت نحو 700 صاروخ و3600 طائرة مسيّرة على أهداف أميركية وإسرائيلية منذ بدء الحرب.

ارتفاع عدد القتلى



أودى النزاع بحياة أكثر من 2200 شخص في أنحاء الشرق الأوسط، وفق إحصاء أجرته "سي إن إن" استنادًا إلى أرقام صادرة عن جهات مختلفة.



وتسجل إيران أعلى حصيلة، مع أكثر من 1300 قتيل، بحسب آخر تحديث قدمه سفيرها لدى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.



كما قُتل ما لا يقل عن 850 شخصًا في لبنان، إضافة إلى عشرات القتلى في دول مجاورة أخرى.