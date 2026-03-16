وأضاف أن "إيران تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإشاعة التضليل، إيران بالتنسيق الوثيق مع الإعلام المضلل، عرضت حاملة الطائرات الأميركية العظيمة "يو إس إس أبراهام لينكولن" وهي تحترق في البحر، وهذا لم يحدث إطلاقا، ولم تتعرض للهجوم".

وتابع: "إيران تتعرض للتدمير والانتصارات الوحيدة التي تحققها هي تلك التي تخلقها عبر الذكاء الاصطناعي وتوزعها وسائل الإعلام الفاسدة".

وأكمل: "الآن أصبح الذكاء الاصطناعي أداة أخرى لنشر التضليل تستخدمها إيران بشكل جيد، مع الأخذ في الاعتبار أنهم يتعرضون للتدمير يوميًا".

ولفت إلى أن، الطائرات الأميركية الخمس للتزود بالوقود التي زعمت وسائل الإعلام أنها أصيبت أو تضررت بشدة، وفقًا لتقارير مزيفة من صحيفة وول ستريت جورنال، جميعها تعمل حاليًا، ما عدا واحدة ستعود قريبًا إلى الخدمة".

وقال الرئيس الأميركي في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، الأحد، إن إيران ترغب بشدة في التفاوض، مشيرا إلى أنه لا يعتقد "أنهم مستعدون حاليا".

وأضاف ترامب: "نتحدث مع إيران لكن لا أعتقد أنهم مستعدون ولا أعلم إن كنت أريد عقد اتفاق معهم أو لا".

وأكد ترامب العمل على قصف "قطاع تصنيع الطائرات المسيرة في إيران".

وتابع قائلا بشأن مضيق هرمز: "إسرائيل تعمل مع الولايات المتحدة لتأمين مضيق هرمز".

وشدد ترامب على أنه يطالب دولا أخرى بالمساعدة في حماية المضيق، مضيفا: "نجري محادثات مع 7 دول بشأن مضيق هرمز".

وحذّر ترامب من أن حلف شمال الأطلسي قد يواجه مستقبلا "سيئا للغاية" إذا لم يساعد حلفاء الولايات المتحدة في فتح مضيق هرمز.