وأضاف ترامب: "نتحدث مع إيران لكن لا أعتقد أنهم مستعدون ولا أعلم إن كنت أريد عقد اتفاق معهم أو لا".

وأكد ترامب العمل على قصف "قطاع تصنيع الطائرات المسيرة في إيران".

وتابع قائلا بشأن مضيق هرمز: "إسرائيل تعمل مع الولايات المتحدة لتأمين مضيق هرمز".

وشدد ترامب على أنه يطالب دولا أخرى بالمساعدة في حماية المضيق، مضيفا: "نجري محادثات مع 7 دول بشأن مضيق هرمز".

وحذّر ترامب من أن حلف شمال الأطلسي قد يواجه مستقبلا "سيئا للغاية" إذا لم يساعد حلفاء الولايات المتحدة في فتح مضيق هرمز.

وأوضح أنه "من الطبيعي تماما أن يساهم المستفيدون من هذا المضيق في ضمان عدم وقوع أي حادث مؤسف فيه".

كما حذّر الرئيس الأميركي من أن القمة المرتقبة في بكين مع نظيره الصيني شي جين بينغ من 31 مارس حتى 2 أبريل قد تؤجل إذا لم تساعد بكين في فتح مضيق هرمز.

واسترسل قائلا: "أعتقد أن الصين يجب أن تقدم المساعدة أيضا، لأنها تستورد 90 بالمئة من نفطها عبر المضيق".

وأطلق ترامب دعوة إلى دول عدة لإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية إمدادات النفط العالمية التي تعبر مضيق هرمز، والتي باتت شبه متوقفة منذ اندلاع الحرب، ما تسبّب بارتفاع أسعار موارد الطاقة، خصوصا النفط، إلى مستويات لم تعهدها منذ أعوام.

والمضيق الذي يمرّ عبره خُمس إنتاج النفط العالمي مغلق تقريبا بفعل الضربات والتهديدات الإيرانية.