جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوشيلين في مقابلة مع وكالة ‌تاس ‌الحكومية الروسية اليوم الأحد.

وتُظهر ⁠الخرائط العامة المؤيدة ⁠لأوكرانيا والمؤيدة لروسيا ⁠أن القوات الروسية تقع على بعد حوالي 15 إلى 20 كيلومترا من سلوفيانسك، المدينة الكبيرة نسبيا في مقاطعة دونيتسك.

وكان بوشيلين أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، أن أوكرانيا تسيطر على حوالي 15-17% من المنطقة.

وهذا يعني أن القوات الروسية تسيطر على نحو 22 ألف كيلومتر مربع من إجمالي مساحة المقاطعة، حيث كانت مع مرور 4 أعوام على الحرب تسيطر على 81.7%، أو ما يعادل 21670 كيلومترا مربعا من أراضي دونيتسك.

يشار إلى أن القوات الروسية تُسيطر علة نحو 99.7% من مقاطعة لوغانسك، التي تشكل مع دونيتسك إقليم دونباس.