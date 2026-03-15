وقد أقرّ الوزراء هذه الحزمة البالغة 2,6 مليار شيكل خلال اجتماع عبر الهاتف مساء الجمعة، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وستُستخدم هذه الأموال لشراء معدات أمنية ولتلبية "الاحتياجات العاجلة"، على ما ذكرت صحيفة "هآرتس" التي لم تكشف مزيدا من التفاصيل.

وبحسب وثيقة وزارة المالية الإسرائيلية المُقدّمة للوزراء، والتي بثّتها صباح الأحد وسائل إعلام إسرائيلية بينها قناة N12 التلفزيونية "نظرا لشدة القتال، برزت حاجة ملحّة وفورية لتوفير استجابة عملياتية تشمل شراء الذخيرة والأسلحة المتطورة وتجديد مخزونات المعدات القتالية الأساسية".

كما تنصّ الوثيقة على أن "هذا قرار طارئ استثنائي يهدف حصريا إلى تلبية الاحتياجات الناجمة عن سير القتال".

وسيموّل هذا المشروع من ميزانية الدولة البالغة 222 مليار دولار والتي وافقت عليها الحكومة في 12 مارس. ومن المتوقع أن يُقرّها الكنيست بحلول 31 مارس، وفق تقارير صحافية.

ولم تُصدر حكومة بنيامين نتنياهو أي تعليق رسمي حول الموضوغ حتى الآن، كما لم تُحدد وجهة إنفاق هذه الأموال.

وذكرت صحيفة هآرتس نقلا عن مسؤولين أمنيين أن إيران أطلقت 250 صاروخا بالستيا على إسرائيل حتى 13 مارس، وقد أسفرت هذه الصواريخ أو شظاياها عن مقتل 12 شخصا.