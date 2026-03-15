وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 97 طائرة مسيرة من طرز مختلفة، وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق بريانسك، وكورسك، وأوريل، وميليروفو الروسية، ومن هفارديسكي بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الأحد، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 90 طائرة مسيرة روسية، في أوكرانيا.