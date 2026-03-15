وقال ⁠مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية في ⁠بيان: "سنتواصل ‌بشكل وثيق ⁠مع الولايات المتحدة بشأن ⁠هذه المسألة، ⁠وسنتخذ قرارا بعد النظر بعناية في الأمر".

والسبت حض ترامب دولا أخرى على إرسال سفن حربية لتأمين مضيق هرمز، وذكر كوريا الجنوبية من بينها.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشال"، أن "دولا عدة سترسل سفنا حربية، بالتعاون مع الولايات المتحدة، لإبقاء المضيق مفتوحا وآمنا".

وتابع: "نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى، إلى إرسال سفن إلى المنطقة بحيث لا يظل مضيق هرمز مهددا من دولة مقطوعة الرأس".

وأكد ترامب في وقت لاحق أنه "على دول العالم التي تتلقى النفط عبر مضيق هرمز أن تتولى أمر هذا الممر، وسنقدم مساعدة كبيرة".

وتسببت الضربات الإيرانية بتوقف شبه تام لحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة خُمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وكان ترامب أعلن الجمعة أن البحرية الأميركية ستبدأ "قريبا جدا" مرافقة ناقلات النفط لعبور المضيق الحيوي، مهددا باستهداف منشآت نفطية إيرانية إذا استمرت طهران في عرقلة الملاحة.