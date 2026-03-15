وقال زيلينسكي لفريد زكريا على قناة "سي.إن.إن" إن استخدام إيران لطائرات "شاهد" الروسية ‌الصنع لمهاجمة القواعد الأميركية هو "حقيقة مؤكدة بنسبة 100%".

وتم ‌ربط "مسيرات شاهد" ‌بهجمات أخرى على دول في المنطقة، على الرغم من أن هوية الشركات المصنعة لها ليست ‌واضحة دائما، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

كانت إيران رائدة في ‌تطوير ⁠طائرات "شاهد" المسيرة، وهي بديل أرخص بكثير من الصواريخ باهظة الثمن.

وقال الأوكرانيون إن هذه ⁠المسيرات شهدت ‌استخداما واسعا لأول مرة خلال الحرب ⁠الروسية الأوكرانية، حيث أطلقت القوات الروسية الآلاف ⁠منها منذ خريف عام 2022.

وعلى الرغم من أن إيران ⁠هي التي زودت هذه الطائرات في البداية، إلا أن روسيا تصنع الآن طائرات "شاهد" الخاصة بها.

ومنذ ذلك الحين، اعتمدت القوات المسلحة لدول أخرى طائرات مسيرة من طراز "شاهد"، بما في ذلك ‌الجيش الأميركي، الذي صرح بأنها جزء من الحملة الحالية ضد إيران.