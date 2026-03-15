وذكر الموقع المتخصص في الشؤون البحرية لأميركية أن البحرية أعلنت في بيان أن "نيميتز" ستظل في الخدمة حتى عام 2027، في خطوة تأتي بالتزامن مع تأخر تسليم حاملة الطائرات الجديدة جون إف كينيدي (CVN-79) من فئة "فورد".

وأصدرت البحرية الأميركية عقدا بقيمة 96 مليون دولار لصالح شركة "نيتبورت ىيوس شيببيلدغ" لبدء التخطيط وتأمين المواد اللازمة لعملية إخراج الحاملة من الخدمة في حوض بناء السفن بولاية فرجينيا في مارس 2027، وفق ما أورد المصدر نقلا عن إعلان رسمي للخدمة.

وكانت حاملة الطائرات "نيميتز" قد أنهت ما كان متوقعا أن يكون آخر انتشار عملياتي كامل لها في ديسمبر الماضي، فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت البحرية ستعيد نشرها مرة أخرى خلال فترة التمديد.

ويأتي قرار التمديد أيضا بعد الإعلان عن تأخر تسليم حاملة الطائرات "جون إف كينيدي"، التي كان من المقرر تسليمها للبحرية في مارس 2027، وهو ما استدعى الإبقاء على "نيميتز" لفترة أطول لضمان الحفاظ على الحد الأدنى من 11 حاملة طائرات عاملة في الأسطول الأميركي، وفق قانون صدر عام 2011.