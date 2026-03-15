وأضاف ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة "ان بي سي" أن أي اتفاق محتمل يجب أن يكون "قويا جدا"، مشيرا إلى أن أحد الشروط الرئيسية سيكون تخلي إيران الكامل عن طموحاتها النووية.

وفي السياق نفسه، أكد ترامب أن الضربات الأميركية على جزيرة خرج الإيرانية "دمرت معظم الجزيرة"، مضيفا أن واشنطن قد توجه ضربات إضافية إذا لزم الأمر.

كما أعلن أن الولايات المتحدة تعمل مع دول عدة على خطة لتأمين مضيق هرمز في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا، مشيرا إلى أن عددا من الدول أبدى استعداده للمشاركة في حماية الممر البحري الحيوي.

وقال إن الولايات المتحدة "ستقوم بتمشيط المضيق بقوة" لضمان استمرار تدفق النفط، دون أن يؤكد ما إذا كانت البحرية الأميركية ستبدأ مرافقة السفن التجارية في المضيق.

وفي حديثه عن تطورات الحرب، قال ترامب إن الضربات الأميركية دمرت معظم قدرات إيران الصاروخية والمسيرة ومنشآت تصنيعها، مضيفا أن القوات الأميركية ستواصل العمليات العسكرية "طالما كان ذلك ضروريا".

كما أثار ترامب شكوكا بشأن حياة المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، قائلا إنه لا يعرف ما إذا كان "لا يزال على قيد الحياة"، بعد غيابه عن الظهور العلني منذ تعيينه.

وفي ما يتعلق بتوسّع الحرب في المنطقة، أعرب ترامب عن دهشته من استهداف إيران لدول في الشرق الأوسط مثل الإمارات وقطر والسعودية، مؤكدا أن هذه الدول "كانت رائعة" في دعم الجهود الأميركية.