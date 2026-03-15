ونقلت شبكة "سي بي إس" عن القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" مقتل جميع أفراد طاقم طائرة التزويد بالوقود من طراز KC-135 وعددهم ستة عسكريين أميركيين، إثر تحطم الطائرة في غرب العراق أثناء مشاركتها في عمليات عسكرية مرتبطة بالحرب على إيران.

وقالت القيادة المركزية في بيان إن ظروف الحادث ما تزال قيد التحقيق، مشيرة إلى أن تحطم الطائرة لم يكن نتيجة نيران معادية أو صديقة.

وأضافت أن أسماء العسكريين الذين لقوا حتفهم لن تعلن قبل إخطار عائلاتهم رسميا.

وبحسب مسؤولين أميركيين، فإن الحادث قد يكون ناجما عن تصادم جوي محتمل، لكن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد السبب الدقيق.

ويرفع الحادث عدد العسكريين الأميركيين الذين قتلوا منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 28 فبراير إلى 13 عسكريا.