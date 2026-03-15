وأشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على التجربة التي شملت 12 قاذفة صواريخ متعددة فائقة الدقة من عيار 600 ملم وسريتي مدفعية، بحسب الوكالة الرسمية.

وقال كيم إن التجربة ستمنح أعداء بلاده ضمن نطاق الضربات البالغ 420 كيلومترا شعورا بالقلق، فضلا عن "فهم عميق للقوة التدميرية للأسلحة النووية التكتيكية".

وذكرت الوكالة الكورية أن الصواريخ التي أُطلقت أصابت هدفها في البحر الشرقي لكوريا على مسافة نحو 364.4 كيلومترا بدقة بلغت 100%، مؤكدة أن الاختبار يثبت القدرة التدميرية للنظام الصاروخي وقيمته العسكرية.

وأشاد كيم بالنظام الجديد، واصفا إياه بأنه "سلاح فتاك جدا لكنه جذاب".

من جانبها، أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن قواتها رصدت نحو عشرة صواريخ بالستية غير محددة أُطلقت من منطقة سونان في كوريا الشمالية باتجاه بحر الشرق، وهو الاسم الكوري لبحر اليابان.

وأدانت الرئاسة الكورية الجنوبية عمليات الإطلاق، معتبرة أنها "استفزاز ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي"، ودعت بيونغ يانغ إلى وقف هذه الأنشطة فورا.

وتأتي هذه التجربة بعد أيام قليلة من بدء التدريبات العسكرية الربيعية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.