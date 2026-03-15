وقالت الحكومة السويسرية في بيان إن طائرات عسكرية وحكومية أميركية تقدمت بطلبات للتحليق، مضيفة أن "قانون الحياد يحظر تحليق الطائرات التابعة لأطراف الصراع التي تخدم أغراضا عسكرية متعلقة بالنزاع".

وأوضحت أن التحليق مسموح به فقط لأغراض إنسانية أو طبية، بما في ذلك نقل الجرحى، أو للرحلات غير المرتبطة مباشرة بالصراع.

وأشارت إلى أن الطلبات الثلاثة التي تمت الموافقة عليها تتعلق بطائرتي نقل وطائرة صيانة.

وأكدت برن أن أي طلبات مستقبلية للتحليق فوق أراضيها سترفض إذا تجاوزت حركة المرور الجوية العادية أو إذا تعذر تحديد الغرض من الرحلة