وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة إن بي سي نيوز أن الضربات الأميركية "دمرت تماما" معظم الجزيرة، لافتا إلى أن طهران تبدو مستعدة لإبرام اتفاق لإنهاء الصراع، لكن "الشروط ليست جيدة بما يكفي بعد".

وتابع قائلا إن الولايات المتحدة "قد تضربها بضع مرات أخرى".

وفي وقت سابق الجمعة، قال ترامب إن القوات الأميركية دمرت أهدافا عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية خلال غارات جوية وصفها بأنها من بين الأقوى في تاريخ الشرق الأوسط.

وأوضح أن القيادة الوسطى الأميركية نفذت واحدة من أقوى الضربات الجوية ضد أهداف عسكرية في الجزيرة، مؤكدا أن العمليات أسفرت عن تدمير كامل للأهداف العسكرية المستهدفة.

وأشار إلى أنه قرر عدم استهداف البنية التحتية النفطية في الجزيرة لأسباب تتعلق بالمسؤولية، محذرا في الوقت نفسه من أنه سيعيد النظر فورا في هذا القرار إذا حاولت إيران عرقلة الملاحة في مضيق هرمز.

وأضاف أن البحرية الأميركية ستبدأ "قريبا جدا" مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لحمايتها في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.