واندلع الحريق في منشآت تقنية بمصفاة أفيبسكي النفطية، بحسب بيان صادر عن خدمات الطوارئ الإقليمية اليوم السبت، أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.

ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا، في حين تواصل فرق الطوارئ جهودها لإخماد النيران.

وفي حادث منفصل، سقطت حطام طائرة مسيرة في ميناء كافكاز، بمنطقة تمريوك قرب مضيق كيرتش، الذي يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف، وفق ما ذكرته السلطات.

وأدى الهجوم إلى تضرر سفينة تقنية واشتعال حريق صغير في مجمع الأرصفة، وتمت السيطرة عليه بشكل سريع. وأُصيب 3 أشخاص ونقلوا إلى المستشفى، وهرعت فرق الطوارئ إلى الموقع.

وتتبادل أوكرانيا وروسيا الهجمات على البنية التحتية للطاقة والموانئ، في وقت دخلت فيه الحرب في أوكرانيا عامها الخامس الشهر الماضي.

وكثفت كييف استهداف المصافي ومستودعات الوقود ومراكز الخدمات اللوجستية الروسية، في محاولة لتعطيل الإمدادات إلى القوات الروسية وتقليص عائدات الطاقة التي تساعد في تمويل المجهود الحربي لموسكو.

وأوضحت بلومبرغ أن هذه الهجمات تأتي في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية ضغوطا متزايدة بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. كما ثارت مخاوف واسعة من حدوث مزيد من الاضطرابات في الأسواق إثر هجوم أميركي حديث على جزيرة خرج الإيرانية التي تشكل محطة رئيسية وحيوية لصادرات النفط، وهي مسؤولة عن الجزء الأكبر من صادرات إيران النفطية.

ولطالما تعرضت المصفاة لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية، كان خرها في يناير الماضي.أما محطة ميناء كافكاز، فهي تشكل أحد مراكز الخدمات اللوجستية الرئيسية في روسيا لحركة العبارات وشحنات الوقود والحبوب وغيرها من البضائع.