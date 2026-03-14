وكتبت الشرطة عبر تطبيق تلغرام "تواصل القوات الروسية شنّ غارات على منطقة كييف. حتى الآن، بلغ عدد القتلى 4 والجرحى 10. كما لحقت أضرار بمبانٍ سكنية ومستودعات ومركبات".

وأفاد رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة كييف ميكولا كالاتشنيك بوقوع "هجوم واسع النطاق" على العاصمة استهدف سكنا طلابيا ومواقع صناعية ومستودعات ومباني سكنية.

وكان سلاح الجو الأوكراني قد أصدر قبل ذلك بوقت قصير إنذارا يفيد بإطلاق عدة صواريخ باتجاه كييف.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت، أمش الجمعة، في بيان لها، بأن القوات الروسية نفذت 6 ضربات على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وذلك ردًا على ما وصفته بـ"الهجمات الإرهابية التي يقوم بها نظام كييف".

وجاء في البيان: "في الفترة من 7 إلى 13 مارس من هذا العام، وردا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية 6 ضربات جماعية واسعة النطاق، أسفرت عن تدمير مؤسسات في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق الوقود والطاقة والنقل والبنية التحتية للمطارات التي تستخدمها القوات الأوكرانية، ومواقع الإنتاج والتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، فضلا عن مواقع الانتشار المؤقتة للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".