وأوضح ترامب أن القيادة الوسطى الأميركية نفذت واحدة من أقوى الضربات الجوية ضد أهداف عسكرية في الجزيرة، مؤكدا أن العمليات أسفرت عن تدمير كامل للأهداف العسكرية المستهدفة.

وأشار إلى أنه قرر عدم استهداف البنية التحتية النفطية في جزيرة خرج لأسباب تتعلق بالمسؤولية، محذرا في الوقت نفسه من أنه سيعيد النظر فورا في هذا القرار إذا حاولت إيران عرقلة الملاحة في مضيق هرمز.

وأضاف ترامب أن البحرية الأميركية ستبدا قريبا جدا مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لحمايتها، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وأكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ولن تكون قادرة على تهديد الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط أو العالم، داعيا الجيش الإيراني وكل من يدعم النظام الإيراني إلى إلقاء السلاح لإنقاذ ما تبقى من بلادهم.

وشدد الرئيس الأميركي على أن الحرب ستستمر طالما كان ذلك ضروريا، مشيرا إلى أن أهداف الولايات المتحدة وإسرائيل في إيران قد تختلف قليلا.