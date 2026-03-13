وبحسب التقرير، الذي استند إلى مصادر مطلعة، طرح بوتين المقترح خلال اتصال هاتفي مع ترامب هذا الأسبوع، إلا أن الرئيس الأميركي رفض العرض.

ويأتي هذا الطرح في وقت كانت فيه موسكو قد أعلنت سابقا استعدادها لاستقبال اليورانيوم الإيراني المخصب في حال التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

ففي 19 فبراير الماضي، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن الرئيس التنفيذي لشركة "روس آتوم" النووية الحكومية أليكسي ليخاتشيف قوله إن روسيا مستعدة لاستقبال اليورانيوم المخصب من إيران إذا تم الاتفاق على ذلك.

كما أفادت وزارة الخارجية الروسية آنذاك بأن مقترح نقل اليورانيوم الإيراني، في إطار اتفاق يهدف إلى تهدئة المخاوف الأميركية، لا يزال مطروحا، لكنها شددت على أن القرار النهائي يعود إلى طهران.