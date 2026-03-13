وشملت القائمة التي نشرتها الوزارة ضمن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" عشر شخصيات، من بينهم وزير الداخلية ووزير الاستخبارات والأمن الإيرانيان.

وقالت الخارجية الأميركية إن "هؤلاء الأفراد يديرون ويوجهون عددا من عناصر الحرس الثوري الإيراني الذي يخطط وينظم وينفذ عمليات إرهاب في أنحاء العالم".

ودعت الوزارة من يملكون معلومات في هذا الشأن إلى تقديمها عبر شبكة "تور" أو خدمة "سيغنال"، مشيرة إلى أن "هذه المعلومات قد تجعلكم مؤهلين لنقل مكان إقامتكم والحصول على مكافأة".

ويقدم برنامج "مكافآت من أجل العدالة" مبالغ مالية مقابل معلومات استخباراتية، بما في ذلك المساعدة في تحديد مكان أشخاص تتهمهم الولايات المتحدة بالعمل ضدها أو المساعدة في ملاحقتهم قضائيا.

ويأتي الإعلان بعد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، والدمجتبى خامنئي، في ضربات أميركية إسرائيلية أشعلت الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير.