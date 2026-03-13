وبحسب مسؤول هندي مطلع، فإن الطائرة كانت قد أقلعت في وقت سابق من سريلانكا وعلى متنها جثامين 84 بحارا إيرانيا لقوا حتفهم في هجوم شنته غواصة أميركية على سفينة حربية قبالة سواحل الجزيرة الأسبوع الماضي.

وأضاف المسؤول أن الطائرة هبطت في مدينة كوتشي جنوب الهند قبل أن تغادر مجددا وعلى متنها بحارة من سفينة إيرانية أخرى، إضافة إلى سياح إيرانيين تقطعت بهم السبل في الهند.

وأكد مصدر إيراني إقلاع الطائرة من كوتشي، لكنه أحجم عن تحديد وجهتها أو تقديم تفاصيل إضافية لأسباب أمنية، بحسب رويترز.

وكانت السفينة الحربية الإيرانية "دينا" قد تعرضت لهجوم بطوربيد من غواصة أميركية في الرابع من مارس أثناء عودتها من مناورة بحرية في الهند، في خضم الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وشاركت في التدريبات أيضا سفينتان إيرانيتان أخريان هما "لافان" التي رست في الهند و"بوشهر" التي رست في سريلانكا.

وأمرت محكمة سريلانكية هذا الأسبوع بتسليم جثامين البحارة الذين قتلوا في الهجوم إلى السفارة الإيرانية.

وبحسب المعلومات المتاحة، يوجد 32 ناجيا من السفينة الغارقة في سريلانكا، إضافة إلى 208 من أفراد طاقم السفينة بوشهر.