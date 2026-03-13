وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، ردا على سؤال حول ما إذا كان بوتين قد قدم مساعدة لطهران: "أعتقد أنه ربما ساعدهم قليلا، نعم، أظن ذلك. وربما يعتقد أننا نحن أيضا نساعد أوكرانيا، أليس كذلك؟".

وأضاف: "نعم، نحن نساعدهم. وقد تقول الصين الشيء نفسه. الأمر أشبه بالقول إنهم يفعلون ذلك ونحن نفعل ذلك أيضا".

وفي الأيام الماضية، ذكرت تقارير صحفية أن الإدارة الأميركية ناقشت مع إسرائيل احتمال إرسال قوات برية للاستيلاء على مخزون اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في منشآت داخل إيران.

وعند سؤاله عن ذلك، قال ترامب: "لا، إطلاقا، نحن لا نركز على ذلك حاليا، لكن قد نفعل ذلك في مرحلة ما. في الوقت الراهن نركز على تحطيم صواريخهم وإطلاقاتهم من الطائرات المسيرة".

وفي المقابلة ذاتها، تعهد ترامب بمواصلة تدمير القدرات الإيرانية خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن العمليات العسكرية "متقدمة على الجدول الزمني"، ومشيرا إلى أن بلاده ستوجه لإيران "ضربة قوية للغاية" الأسبوع المقبل.

وقال ترامب إن الجيش الأميركي استهدف مواقع تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، مضيفا أنه تم تدمير 90 بالمئة من الصواريخ الإيرانية، مشيرا إلى أن الجيش الأميركي "يضربهم بقوة لم يتعرض لها أحد منذ الحرب العالمية الثانية".

وأكد ترامب أن بلاده تمتلك "ذخيرة غير محدودة"، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لانتهاء عملية "الغضب الملحمي".

ومن جهة أخرى، أكد ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة لمرافقة السفن في مضيق هرمز لحماية شحنات النفط إذا لزم الأمر.