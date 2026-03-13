ويعبر هذا المضيق نحو 40% من كميات النفط المنقولة بحرا في العالم، مما يسلط الضوء على أهميته الاستراتيجية والاقتصادية.

مبدأ حرية الملاحة في أعالي البحار

تستند الملاحة في المياه الدولية إلى مبدأ حرية الملاحة في أعالي البحار، الذي ينص على أن السفن تتمتع بحرية التنقل في المياه الدولية خارج نطاق السيادة المباشرة للدول الساحلية، بما يضمن استمرار حركة التجارة البحرية الدولية.

مبدأ المرور العابر

ويعتبر مبدأ المرور العابر أحد أهم القواعد القانونية للمضائق الدولية. هذا النظام يمنح السفن حق عبور المضائق دون أن تتمكن الدول الساحلية من تعطيل حركة الملاحة، ما يحافظ على استمرارية النقل البحري بين أجزاء مختلفة من أعالي البحار.

مبدأ المرور البريء

أما مبدأ المرور البريء، فيطبق في المياه الإقليمية للدول الساحلية، ويسمح للسفن الأجنبية بالمرور طالما كان مرورها غير مضر بأمن الدولة أو مصالحها الوطنية، مع احترام قوانين وسيادة الدولة على مياهها الإقليمية.

أنظمة مرور خاصة

بالإضافة إلى القواعد العامة، توجد أنظمة مرور خاصة تنطبق على بعض المضائق حول العالم نتيجة اتفاقيات تاريخية أو ترتيبات قانونية محددة، تهدف إلى تنظيم حركة السفن وضمان سلامتها.

نظام فصل حركة الملاحة في مضيق هرمز

تخضع حركة السفن في مضيق هرمز لنظام فصل حركة الملاحة، وهو أشبه بمسارات مرورية محددة تساعد في تجنب التصادم بين السفن وضمان انسيابية النقل البحري.

ويؤكد خبراء أن مضيق هرمز يندرج ضمن نطاق المضائق الدولية التي تصل بين جزئين من أعالي البحار، وبالتالي يخضع لنظام المرور العابر، ما يمنح السفن الحق في العبور دون أي نوع من الإعاقة أو التضييق.