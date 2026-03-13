وبعد شن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما منسقا على إيران أسفر عن مقتل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من كبار القادة، خرج فانس ودافع عن خيار رئيسه ببدء الحرب ضد إيران رغم أنه كان من منتقدي التدخلات الأميركية في الخارج.

غير أن فانس، وبحسب ما نقلته "بوليتيكو" عن مسؤولين، كان معارضا للحرب في الفترة التي سبقت القرار.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب عبر رسالة نصية إن فانس كان "مشككا"، و"قلقا بشأن النجاح"، و"يعارض ببساطة" الحرب على إيران.

وقال مسؤول كبير ثان إن "دوره هو أن يقدم للرئيس وللإدارة جميع وجهات النظر حول ما قد يحدث من زوايا مختلفة، وهو يفعل ذلك. لكن بمجرد اتخاذ القرار، فهو يدعم بالكامل".

وأدت شكوك فانس بشأن الانخراط العسكري الأميركي في الخارج ونبرته الهادئة بشأن نجاح العمليات إلى تغذية تكهنات بوجود خلاف بينه وبين ترامب.

وليست هذه المرة الأولى التي يختلف فيها فانس مع ترامب بشأن العمل العسكري الأميركي. فعندما قصفت الولايات المتحدة جماعة الحوثي، العام الماضي، كتب فانس في محادثة يعتقد أنها سرية عبر تطبيق "سيغنال" مع مسؤولين آخرين في الإدارة أنه يعتقد أن الخطوة كانت "خطأً".

وأقر ترامب في حديثه، للصحفيين بوجود خلاف فلسفي بينه وبين فانس، وقال في مارالاغو: "كان مختلفا معي من الناحية الفلسفية قليلا. أعتقد أنه ربما كان أقل حماسا للذهاب".

ولم يشرح فانس هذا الاختلاف الفلسفي بينه وبين ترامب، كما رفض مساعدوه الخوض في تفاصيل آرائه حول العمل العسكري الأمريكي في إيران.

وقالت المتحدثة باسم فانس، تايلور فان كيرك، إن الروايات المتناقضة حول آرائه نشرت، مؤكدة أن نائب الرئيس، وهو عضو فخري في فريق الأمن القومي للرئيس، يحتفظ بآرائه الخاصة مع الرئيس.

وقال شخص مطلع على تفكير فانس إن نائب الرئيس رأى ضرورة التحرك بسرعة، وأن أي تأخر قد يؤدي إلى وقوع إصابات أمريكية بسبب احتمال تسرب الخطط العسكرية الأمريكية.

ومنذ بدء الضربات، التزم فانس بدعم الأهداف العسكرية للرئيس دون تكرار لغته المتفائلة، مثل إعلان ترامب يوم الأربعاء أن "نحن انتصرنا" في الحرب.

وقال فانس لقناة "فوكس نيوز"، في 2 مارس، إن "ترامب لن يدخل الولايات المتحدة في صراع طويل الأمد بلا نهاية واضحة أو هدف محدد"، مؤكدا أن الهدف "البسيطط المتمثل في تدمير القدرات النووية الإيرانية سيمنع الولايات المتحدة من الوقوع في مستنقعات مثل العراق أو أفغانستان.

ورغم دعمه العلني لعملية "الغضب الملحمي"، فإن لفانس تاريخا من التشكيك وانتقاد التدخلات الأميركية في الخارج، خصوصا في إيران.