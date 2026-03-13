وقال هرتسوغ، الجمعة، أثناء زيارته لموقع ضربة صاروخية إيرانية في بلدة بيت زرزير إن "كرامة إسرائيل واستقلالها وسيادتها ليست للبيع"، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولمح الرئيس الإسرائيلي، المعروف بهدوئه، أن الإهانات المتكررة بشأن طلب العفو عن نتنياهو "تشكل هجوما صارخا على رموز الحكم والسيادة في دولة إسرائيل"، مضيفا: "أنا لا أبحث عن الكرامة الشخصية بل عن كرامة الدولة".

وأضاف: "هناك فرق بين الخلافات السياسية والقانونية التي استمرت لعقود حول قضايا مختلفة حتى مع حلفائنا وبين هجوم واضح على رموز الحكم وسيادة دولة إسرائيل".

وزاد: "بالطبع سأنظر في طلب العفو عندما يصلني بأكثر الطرق استقلالا وحرية، بعقل صاف ويدين نظيفتين، ودون ضغوط ودون ضجيج من أي جهة".

وهاجم ترامب هرتسوغ، الأربعاء، ووصفه بـ"المثير للشفقة وضعيف الشخصية" بسبب تعامله مع طلباته المتكررة للعفو عن نتنياهو.

وقال ترامب: "هو يحتاج إلى أي آراء قانونية، إنه مليء بالهراء، إنه شخص ضعيف مثير للشفقة. أريد أن يركز بيبي (نتنياهو) على الحرب وليس على هذه التفاهات".

والأسبوع الماضي، وصفه ترامب هرتسوغ بأنه "عار" بسبب تجاهله لطلب العفو.

وهاجم ترامب مرارا هرتسوغ بسبب عدم إصداره أي عفو عن نتنياهو في القضايا التي يحاكم فيها بتهم الفساد.

ونتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه اتهامات وهو في المنصب، علما أنه ينفي تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة منذ توجيه لائحة الاتهام له عام 2019.

وطالب ترامب الرئيس الإسرائيلي علنا بالعفو عن نتنياهو عدة مرات، حيث قال في أواخر ديسمبر إن هرتسوغ أبلغه أن العفو في الطريق، لكن مكتب الأخير سارع لنفي ذلك.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يملك الرئيس صلاحية العفو عن المدانين، لكن لا توجد سابقة لإصدار عفو أثناء إجراءات المحاكمة.