وقال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، في كلمة، إن العمليات العسكرية الجارية ستشهد، اليوم الخميس "أكبر عدد من الضربات على إيران منذ بدء الحرب"، مؤكدا أن واشنطن تعمل على تدمير منظومة الصناعات الدفاعية الإيرانية بالكامل.

وأضاف أن القوات الأميركية تسعى إلى استهداف الصواريخ الإيرانية ومنصات إطلاقها ومصانعها وخطوط إنتاجها، مشيرا إلى أن "جميع شركات الدفاع الإيرانية سيتم تدميرها قريبا".

وأكد الوزير الأميركي أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع حلفائها الإسرائيليين، استهدفت نحو 15 ألف هدف داخل إيران منذ بدء العمليات.

كما أعلن هيغسيث أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي "مصاب ومن المرجح أن يكون مصابا بتشوهات".

تصعيد عسكري

كما أشار إلى أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لضربات كبيرة، قائلا إن إيران "لم يعد لديها عمليا بحرية أو دفاع جوي فعال"، وإن عدد الصواريخ والطائرات المسيرة لديها "تقلص بشكل كبير".

واتهم المسؤول الأميركي طهران بمحاولة إغلاق مضيق هرمز، معتبراً أن هذه الخطوة "تعكس حالة اليأس التي يعيشها النظام الإيراني".

وأضاف أن الإدارة الأميركية تمضي في عملياتها العسكرية "بحزم شديد"، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب "يمسك بزمام الأمور" في إدارة الحرب.

مضيق هرمز

وأكد وزير الحرب الأميركي أن "الشيء الوحيد الذي يمنع الحركة عبر مضِيق هرمز هو الهجمات الإيرانية.

خيار السلام

وأشار هيغسيث إلى أن بلاده ستمنح "إيران خيار الاستسلام عبر المفاوضات"، كما أكد أن الولايات المتحدة "لا تستهدف المدنيين أما إيران فتستهدف المدنيين".

العمليات مستمرة

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية دان كين، إن القوات الأميركية استهدفت حتى الآن نحو 6 آلاف هدف داخل إيران، مشيرا إلى أن هذا العدد "يتزايد كل ساعة" مع استمرار العمليات العسكرية.

وأوضح أن القيادة الوسطى الأميركية تركز بشكل خاص على ضرب القدرات الإيرانية المتعلقة بزرع الألغام البحرية، إضافة إلى أي أنشطة قد تؤثر على أمن الملاحة في المضائق الاستراتيجية.

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن إيران لا تزال قادرة على إلحاق أضرار بالقوات الحليفة وبحركة الشحن التجاري في المنطقة.

وأكد رئيس هيئة الأركان أن العمليات العسكرية مستمرة بوتيرة متصاعدة، متوقعاً أن يكون اليوم "الأكثر زخمًا في العملية العسكرية منذ 14 يوماً".